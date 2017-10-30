Китайский бизнесмен построил современнейший в Чили торговый центр

Сантьяго, , 06:19 — REGNUM Крупный торговый центр, принадлежащий китайскому бизнесмену, открылся на днях в столице Чили Сантьяго, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Азиатско-Тихоокеанский торговый центр площадью 40 тыс. кв. метров расположен в центре Сантьяго на Аламенда Авеню в столичном районе Эстасьон.

Более $40 млн инвестиций позволили построить один из самых современных торговых комплексов в регионе, рассчитанных на жителей чилийской столицы и китайских бизнесменов.

Посол КНР в Чили Ли Баожун заявил в интервью агентству «Синьхуа», что торговый центр является «одним из крупнейших финансовых вложений китайского бизнеса в Чили».

«За три года мой службы послом в Чили, я испытал огромную честь наблюдать стремительное развитие китайско-чилийский двусторонних отношений, которые достигли уровня всестороннего стратегического партнерства, при чем, не только в политике, но также и других сферах двустороннего сотрудничества», — заявил Ли.

Владелец центра китайский бизнесмен Цянь Цзюгэнь заявил, что комплекс поможет другим китайским бизнесменам предоставлять услуги, которые требуются для их развития.

Напомним, что Китай активно смотрит в сторону экспансии в страны Латинской Америки. Китайская компания Yantai Changyu Pioneer Wine приобрела в конце мая 2017 года виноградники в Чили за $50 млн. При чем, компания также владеет виноградниками во Франции, Италии, Новой Зеландии и непосредственно у себя на родине.

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