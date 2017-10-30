Начальникам от медицины в Татарии зарплаты пересмотрят по новым правилам

Казань, , 06:18 — REGNUM В Татарии уточнили порядок повышения зарплаты руководителям медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам власти региона. С 1 января 2018 года устанавливать должностной оклад для них будут на основании тарификации основного персонала по состоянию на 1 января года, который предшествовал установлению оклада. Зарплата им повышается в двукратном размере к средней заработной плате основного персонала возглавляемого им учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров РТ.

В этот же список попадают руководители отдельных нетиповых учреждений минздрава РТ и руководители государственных организаций соцобслуживания населения и социальной защиты.

Напомним, при расчёте используются отдельные виды выплат стимулирующего и компенсационного характера работников, относящихся к основному персоналу.

Напомним, в конце сентября 2017 года другим постановлением кабинета министров Татарии для медицинских работников был увеличен повышающий коэффициент, применяемый для расчёта базового оклада.

Для медицинского и фармацевтического персонала первого уровня он стал 1,530, для среднего персонала — 1,253, для врачей и провизоров, руководителей структурных подразделений с высшим образованием — 1,407, для специалистов второго уровня — 1,575, для третьего уровня — 1,407 и для работников образования домов ребёнка, оказывающих соцуслуги детям-сиротам — 1,234 и для должностей работников сферы научных исследований и разработок медорганизаций — 1,060.

Для работников ГАУ «Республиканский центр крови министерства здравоохранения РТ» денежные надбавки были рекомендованы в размере 10 тыс. рублей. Норма вступила в силу с 1 октября 2017 года.

По данным Татарстанстата, до повышения, за восемь месяцев 2017 года среднемесячная начисленная зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг составляла 24 688,2 рубля — 78,7% к среднереспубликанской зарплате за этот период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в консолидированном бюджете Татарии на 2018 год и плановый период 2019—2020 года планируется постепенное снижение расходов на здравоохранение. В 2018 году по данной бюджетной строке расходов объём составит 22,49 млрд рублей против 23,77 млрд рублей в 2017 году. В 2019 году показатель снизится до 21,44 млрд рублей, а в 2020 году — до 19,82 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2016 года расходы на здравоохранение составляли 34,76 млрд рублей.

Среди причин спада в том числе и снижение объёмов межбюджетных трансфертов из бюджета страны: с 470,7 млн рублей в 2018 году до 424,4 млн рублей в 2020 году. Между тем на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в регион на 2018 год поступит 34,8 млн рублей.

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