Два новейших аэропорта открылись на северо-востоке Китая в один день

Харбин, Китай, , 05:43 — REGNUM Два новых аэропорта открылись на северо-востоке Китая, привнеся новую струю в экономическое развитие старого промышленного района, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа».

Один из аэропортов расположен в городе Снуъюань, широкого известном своими вековыми традициями подледной рыбной ловли в провинции Цзилинь (Гирин). Новые авиамаршруты свяжут Сунъюань с Пекином, Шанхаем, Циндао и Санья с самого первого дня. Позже количество направлений будет увеличено.

Площадь аэропорта занимает 190 гектар, а сама воздушная гавань рассчитана на обслуживание 400 тыс. пассажиров в год.

Аэропорт построен в 27 км от национального заповедника озера Цаган-Нур. Ожидается, что его появление подстегнет развитием местного туризма. Кажду зиму десятки тысяч туристов посещают на покрытое льдом крупнейшее пресноводное озеро провинции Гирин и одно из крупнейших в Китае, чтобы своими глазами посмотреть, как местные рыбаки используют традиционные техники рыбной ловли, известные почти 2 тыс. лет.

Цзяньсаньцзянский аэропорт в провинции Хэйлунцзян также заработал 29 октября. Рейс авиакомпании Air China со 135 пассажирами на борту приземлился в новом аэропорту в обед по местному времени.

Аэропорт в настоящее время связам автомагистралью с провинциальной столицей городом Харбином и Пекином. Ожидается, что он сможет обрабатывать 250 тыс. пассажиров в год.

«Отрытые аэропорта не только улучшит местную транспортную инфраструктуры, но и станет драйвером регионального экономического развития», — заявил партийный руководитель Цзяньсаньцзянского отделения Хэйлунцзянского управления фермерского хозяйства и мелиорации Тао Сицзюнь.

Стоит отметить, что согласно планам развития авиационного сообщения и экономики, Китай задался целью к 2025 году построить 136 новых аэропортов по всей стране.

Читайте также: Китай построит 136 аэропортов к 2025 году

Напомним, что в китайской провинции Хэйлунцзян на границе с Россией началось в середине октября 2017 года строительство нового аэропорта, который будет обслуживать как региональные рейсы, так и международные, прежде всего с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае на границе с Россией началось строительство нового аэропорта