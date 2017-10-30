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Что происходит: Рекордный урожай — или кризис перепроизводства?

Экономика

За значительно упавшей стоимостью нового урожая стоят либо непродуманные и запоздалые действия «людей государевых», либо — политическая провокация перед президентскими выборами

Что происходит: Рекордный урожай — или кризис перепроизводства?
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Уборочная страда. Алтайский край

Барнаул, 30 октября 2017, 03:36 — REGNUM  Ситуация, сложившаяся в производстве зерновых в России, является предкатастрофической для тех, кто непосредственно занят в соответствующей области. Как такое положение может иметь место на фоне победных рапортов о все более растущем урожае зерновых, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Похоже, что дело все больше начинает напоминать кризис перепроизводства, когда закупочные цены становятся ниже тех затрат, которые аграрии понесли в процессе выращивания урожая. На примере Алтайской области хорошо видно, что огромную часть выращенного зерна не удается реализовать и доставить до потребителя из-за низких закупочных цен и высоких транспортных тарифов. Вместо разговора о прибыли, руководителям хозяйств приходится размышлять о том, как минимизировать потери, казалось бы, парадоксально возникшие при успехе производства.

Обвал зернового рынка в стране, вкупе с провалом программ, которые были призваны не допустить такого развития ситуации, начинают выглядеть как спланированная провокация, подгаданная к году президентских выборов. Действительно, с учетом более или менее серьезного выступления оппозиционеров в городах, хлебный бунт производителей зерна может стать настоящим политическим цунами.

Как предотвратить катастрофическое развитие событий и кто этому препятствует, читайте в статье: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?

Обратите также внимание на другие статьи Светланы Шаповаловой по социальной и экономической проблематике.

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