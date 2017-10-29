В Чебоксарах построят самую дорогую школу

Чебоксары, , 16:16 — REGNUM В столице Чувашии в 2019 году планируют открыть новую школу в микрорайоне «Волжский-3». Стоимость строительства оценена в 711 млн рублей. Соответствующая информация о проведении открытого электронного аукциона опубликована на портале закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции города Чебоксары Чувашской Республики». Согласно опубликованным данным, начальная (максимальная) цена строительства средней школы в микрорайоне «Волжский-3» составляет 711 046 280 рублей. Отмечается, что средства выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Размер обеспечения заявки для участия в аукционе определён в сумме 35 552 314 рублей. Потенциальный подрядчик должен быть членом СРО, которая должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест и будет построено по Приволжскому бульвару. Площадь выделенного земельного участка составляет 2,84 га. Согласно документации, общеобразовательный корпус будет переменной этажности (2−4 этажа), физкультурно-оздоровительный блок — двухэтажным.

Новую школу планируется сдать до 1 июня 2019 года. Гарантийный срок на выполняемые работы — пять лет, срок эксплуатации здания — не менее 75 лет.

Ранее городские власти заявляли, что в 2018 году в Чебоксарах планируется начать строительство трёх школ — в микрорайонах «Волжский-3», «Новый город» и «Садовый». В настоящее время в столице республики также строится Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2017 года в Чебоксарах была открыта новая школа по улице Гладкова: образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся. Цена контракта по итогам торгов составила 691,5 млн рублей.

«Это первая построенная школа в Чебоксарах за последние 10 лет. Мы с самого начала были настроены на исполнение контракта. В рекордные сроки мы это сделали — за 9 месяцев построили школу», — заявлял ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Напомним, что из сельских школ самой дорогой в Чувашии стало образовательное учреждение на малой родине главы республики Михаила Игнатьева — селе Яныши Чебоксарского района. Стоимость составила 280 млн рублей — при том, что на селе есть действующая школа с недокомплектом учеников.