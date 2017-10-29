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Силуанов: Рубль колебаться в ближайшее время не будет

Экономика

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Силуанов: Рубль колебаться в ближайшее время не будет
Иллюстрация: Банк России
Рубль

Москва, 29 октября 2017, 16:12 — REGNUM  Министерство финансов Российской Федерации не прогнозирует существенного изменения курса национальной валюты до конца 2017 года. Об этом сегодня, 29 октября, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Силуанов заявил, что Минфин не прогнозирует изменение курса рубля в ближайшее время. Рубль останется на отметке, сформировавшейся за последние месяцы 2017 года.

Напомним, на последних торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) доллар США стоил 58,12 рубля, евро — 67,48 рубля.

Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что по прогнозу МЭР существенного снижения курса рубля не ожидается.

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