Качеством и количеством. В Краснодаре отметили День урожая

Краснодар, , 23:34 — REGNUM 28 октября в Краснодаре отметили День урожая. В 2017 году общий урожай зерновых и зернобобовых на Кубани достиг 14,7 млн т в бункерном весе. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поздравляя аграриев. Он также добавил, что впервые в 2017 году в промышленных объемах собрана пшеница второго класса. «Мы взяли и качеством, и количеством. 64 центнера с гектара — средняя урожайность, у передовиков — 70, 80, и даже 90 центнеров с одного гектара», — сказал глава региона. По словам председателя законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, 64 центнера с га является наиболее высоким результатом в России.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, по северной природно-климатической зоне лучшие показатели в производстве озимой пшеницы на один га достигнуты в Каневском и Староминском районах (70,4 и 67,5 центров с га соответственно). Среди центральных — отличились Тимашевский и Приморско — Ахтарский районы, где урожайность составила более 70 центнеров с га. По южно-предгорной зоне самые высокие результаты были достигнуты в Северском (62,7 центнера с га) и Отрадненском (59 центнеров с га) районах. В западной части края наилучшие показатели в Калининском и Красноармейском районах.

В 2017 году Кубань останется лидером по производству вин. Как отметил Вениамин Кондратьев, на регион, несмотря на засушливое лето, приходится почти 50% собранного в стране винограда. «Мы выращиваем 40% всех российских яблок, собираем 80% всего риса в стране. На полях региона сегодня растет рис отечественной селекции самого высокого класса, — подчеркнул губернатор. — И это очень серьезное достижение, за которое я благодарен нашим ученым». Он также добавил, что Краснодарский край произвел уже 1 млн т сахара, и сахарные заводы региона запущены и загружены на 100%. В то же время уборка свеклы продолжается.

В празднике урожая приняли участие более 3000 человек. Лучшим аграриям края были вручены благодарности губернатора. Четверым победителям жатвы-2017 — достигшим наивысших результатов в уборке зернобобовых и зерновых колосовых комбайнерам — были подарены автомобили «Лада Нива».

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