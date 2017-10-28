Суббота, 28 Октября 2017 года
06:27:00 МСК

США обложат пошлинами китайскую фольгу

Экономика

Пошлины будут введены в размере 96,81-162,24%

Вашингтон, 28 октября 2017, 06:22 — REGNUM  Решение о введение пошлин на поставки алюминиевой фольги из Китая принято и обнародовано американским министерством торговли. Соответствующее объявление размещено на сайте ведомства.

Причина введения пошлин в том, что импортная китайская фольга продавалась на американском рынке по заниженной цене.

«Это привело к предварительному введению пошлин в размере от 96,81% до 162,24%», — говорится в сообщении.

23 февраля 2018 года будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, Китай является одним из крупнейших поставщиков США. Кроме того Пекин является самым крупным держателем американского внешнего долга:$1,3 трлн в 2016 г.

Читайте также: Китай и США ведут экономическую войну, считает бывший советник Трампа

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США планирует помочь Китаю с «демократией»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить