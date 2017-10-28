США обложат пошлинами китайскую фольгу

Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Решение о введение пошлин на поставки алюминиевой фольги из Китая принято и обнародовано американским министерством торговли. Соответствующее объявление размещено на сайте ведомства.

Причина введения пошлин в том, что импортная китайская фольга продавалась на американском рынке по заниженной цене.

«Это привело к предварительному введению пошлин в размере от 96,81% до 162,24%», — говорится в сообщении.

23 февраля 2018 года будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, Китай является одним из крупнейших поставщиков США. Кроме того Пекин является самым крупным держателем американского внешнего долга:$1,3 трлн в 2016 г.

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