Азия впервые в истории обошла США по числу миллиардеров

Лондон, , 00:57 — REGNUM Число миллиардеров в Азии впервые за всю историю превысило соответствующий показатель в США, со ссылкой на совместное исследование компании PwC и банка UBS пишет газета The Guardian.

По данным исследования, перелом наступил в 2016 году. В целом число долларовых миллиардеров выросло на 145 человек, но при этом 45 человек перестали относиться к этой категории. Теперь оно достигло 1542 человек — общее состояние $6 трлн. В целом рост составил 17%.

В результате этого перераспределения в Азии число миллиардеров настолько выросло (637), что превысило значение в США (563). В Европе число миллиардеров составляет 342.

Отмечается, что наибольшее число миллиардеров связано со сферой производства потребительских товаров и их продажами, следующая область — технологический сектор, финансовый — на третьем месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным отчета консалтинговой компании Capgemini, число долларовых миллиардеров по всему миру в 2016 году оставило 16,5 миллиона человек.

Совокупное состояние выросло на 8,2% и составило $63,5 трлн. В этом рейтинге США лидируют.

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