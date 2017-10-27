Греф перестал понимать чем он занимается на посту главы Сбербанка

Москва, , 23:47 — REGNUM Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, при каких обстоятельствах он может покинуть крупнейший российский банк, который он возглавляет почти 10 лет. Соответствующее заявление Греф сделал сегодня, 27 октября, на заседании «Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы».

«Первого декабря будет 10 лет, как я занимаюсь Сбербанком. Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — откровенно сказал Греф.

Напомним, Греф возглавил Сбербанк в 2007 году. С тех пор акционеры банка переизбирали его три раза. Текущий срок полномочий Грефа заканчивается в 2019 года.

Стоит отметить, что контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит Банку России. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы.