Россельхознадзор проверит турецких производителей томатов, идущих в РФ

Москва, , 22:24 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в ближайшие недели направит инспекцию в Турцию на предприятия, желающие поставлять томаты на территорию России. Соотвествующее заявление сделал журналистам сегодня, 27 октября, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«В рамках поручения правительства в части расширения списка предприятий-поставщиков томатов Россельхознадзор обратился к турецким коллегам с просьбой предоставить информацию о предприятиях, желающих поставлять свою продукцию на территорию России», — рассказал Данкверт.

Как только данная информация будет получены, Россельхознадзор в самые короткие сроки направит в Турцию своих экспертов для ознакомления с условиями производства томатов на этих предприятиях, отметил Данкверт.

«Инспекция может состояться уже на следующей неделе», — сказал глава Россельхознадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня правительство России опубликовало постановление, согласно которому, на российский рынок с 1 ноября 2017 года разрешены поставки томатов с территории Турции в объеме, который согласовывает Министерство сельского хозяйства России.

Минсельхоз уже подготовил проект приказа, в соответствии с которым допускаются поставки на российский рынок турецких томатов свежих или охлажденных в объеме 50 тыс. тонн. в год.

Напомним, турецкие томаты, а также ряд других продуктов турецкого сельского хозяйства были запрещены к поставкам в Россию после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тогда погиб российский военный лётчик — Олег Пешков. Российское продэмбарго было введено с 1 января 2016 года. При этом до этой даты, томаты были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию. До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 тыс. тонн томатов в год.