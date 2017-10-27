Медведев: Для цифровизации экономики нет нормативной базы

Москва, , 20:35 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал юристов следить за процессами, которые происходят в сфере инноваций и в сфере цифровизации экономики, которая пока не имеет нормальной нормативной основы.

Параллельно с теми процессами, которые происходят в нашей экономике, в международной жизни и мировой экономике, появляются новые технологии. Понятно, что и юридическая профессия должна совершенствоваться, она сегодня уже не может существовать без изучения смежных дисциплин, отметил глава правительства РФ в ходе встречи с представителями Ассоциации юристов России.

«Нужно пристально следить за теми процессами, которые происходят в сфере инноваций, цифровизации экономики, которая, кстати сказать, абсолютно пока не имеет нормальной нормативной основы во всем мире — и на базе внутреннего законодательства, на национальной основе, и на наднациональной основе. Все это еще только предстоит сформировать», — подчеркнул Медведев.

Также, по словам председателя правительства, важно поддерживать и высокий уровень профильного образования, контролировать его качество, актуальность. «Не допускать снижения стандартов — это, к сожалению, в целом ряде случаев происходило, некоторое время назад мы с вами даже специально эту тему обсуждали. Ассоциация активно в этом участвует, проводит общественную аккредитацию юридических вузов и факультетов, тем самым помогает и Министерству образования, естественно», — отметил он.

Удалось наладить обратную связь между юридическим образованием и рынком, констатировал Медведев. «Представители ассоциации помогают определять потребности в профильных специалистах, и это, конечно, сказывается не только на результативности работы университетов, но и на эффективности в целом государственных расходов, которые идут на образование, на оплату бюджетных мест», — сказал он.

Медведев сообщил о плане мониторинга правоприменения на 2018 год, который предусматривает продолжение работы по совершенствованию законодательства.

«Мы планируем сконцентрировать усилия на таких сферах, как профилактика правонарушений, государственная служба, система исполнения наказаний, туристическая деятельность, оплата труда, таможенное дело, закупки товаров и работ для государственных нужд, регистрация недвижимости, антимонопольное законодательство, и целом ряде других сфер. Такой мониторинг полезен, он позволяет не только решать текущие задачи, но и совершенствовать работу правовой системы в целом, стимулировать ее развитие», — отметил он.

Глава правительства РФ рассчитывает, что специалисты ассоциации примут участие и в оценке качества действующего законодательства, и в проведении общественной экспертизы изменений.

Сегодня особенно остра потребность не только в законодательной экспертизе, но и в разработке нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики, в частности технологии блокчейн, регулировании криптовалют, кибербезопасности, заявил председатель правления АЮР Владимир Груздев по итогам встречи.

«Юридическое сообщество должно не только работать над снятием существующих правовых ограничений для внедрения новых интеллектуальных разработок, но и начинать проектировать регуляторную среду будущего, основываясь на ежедневно развивающихся технологиях. Многие компании сегодня вкладывают серьезные средства в развитие технологий искусственного интеллекта, и следующим вопросом встает правовой статус машин, наделенных автономной функцией. Так что вопрос регулирования возможностей, появляющихся вместе с новыми технологиями, очень важен для защиты интересов граждан», — отметил Груздев.