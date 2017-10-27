Администрацию Ижевска могут оштрафовать за тьму на улицах

Ижевск, , 19:59 — REGNUM Управление благоустройства и транспорта администрации Ижевска могут оштрафовать за отсутствие освещения на пешеходных переходах и участках проезжей части. По словам врио начальника отдела ГИБДД по Ижевску Андрея Монахова, не освещены 17 пешеходных переходов в городе и 27 участков проезжей части, также отмечено большое количество неработающих светильников.

«Мы дадим управлению месяц для устранения проблем, связанных с отсутствием освещения на дорогах и пешеходных переходах. Заменить неработающие светильники на светоточках необходимо за неделю», — цитирует Монахова Udm-info.

Монахов подчеркнул, что в настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении. Невыполнение предписаний ГИБДД грозит администрации Ижевска штрафом.

Отметим, с января по начало октября 2017 года на территории Удмуртии зафиксировано 1395 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 138 человек и 1738 получили ранения. Из общего числа ДТП отмечено 422 наезда на пешеходов, в результате которых 39 граждан погибли и 403 ранены. Максимальное число дорожных аварий с участием пешеходов произошло в пятницу — 77 случаев и в субботу — 67 ДТП. При этом 156 наездов произошли на пешеходных переходах. От общего числа аварий с пешеходами более трети — 135 ДТП или 31,9% — произошли в темное время суток.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с освещением в Ижевске наблюдались также летом 2016 года. Городские власти намеренно ограничили энергоснабжение ряда улиц в связи с нехваткой средств в бюджете и необходимостью жесткой экономии. Фонари на центральных улицах города прекращали светить в период с 1 часа ночи до 5 часов утра.

Позднее выяснилось, что потребление электроэнергии на ночных улицах инициировали энергетики. Общая сумма долга муниципального казенного предприятия «Горсвет» достигла более 13,3 млн рублей.