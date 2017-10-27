Набиуллина доложила Путину о стабилизации банковской системы России

Москва, , 19:19 — REGNUM Банковская сфера России стабилизировалась и по основным показателям вернулась к уровню 2014 года. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 27 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 года, после достаточно сложных 2015−2016 годов», — приводит слова Набиуллиной пресс-служба Кремля.

Глава ЦБ добавила, что «хорошие темпы роста» показывает и кредитование физических лиц, начинается рост кредитования нефинансовых организаций, реального сектора экономики.

«Банки накопили прибыль, а это есть источник капитала. Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», — отметила Набиуллина.

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