Ивановская область станет ближе к Москве — с помощью «Ласточки»

Иваново, , 18:15 — REGNUM Ивановскую область и Москву соединит скоростной поезд, а вокзал в Иваново ожидает модернизация. Об этом шла речь сегодня, 27 октября, на встрече врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Как сообщил по итогам встречи Станислав Воскресенский, переговоры предваряла совместная работа с коллективом компании «Российские железные дороги» в течение последней недели. Одним из ключевых вопросов стало развитие железнодорожного сообщения в Ивановской области. Станислав Воскресенский рассказал, что создана совместная рабочая группа, которая будет отрабатывать несколько вариантов маршрутов, в том числе ускоренный до Москвы.

«Мы исходим из того, что, во-первых, это должно быть комфортным для жителей, должна быть повышенная скорость движения и третье — это должно быть доступным для жителей области, то есть очень важный вопрос ценообразования», — добавил глава региона.

«Предварительно мы обсудили с главой региона ряд параметров: это может быть новый, комфортный состав «Ласточки», такой комплектации еще не было, она сейчас разработана, тонкости пока раскрывать не буду. В рамках рабочей группы мы будем ориентироваться на нужды жителей. У нас сегодня действует следующий механизм: мы предлагаем варианты, даем ознакомиться с нашими предложениями, пассажиры высказывают свое мнение, и мы предоставляем такую услугу, которая удобна пассажиру», — подтвердил Олег Белозеров.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о модернизации железнодорожного вокзала в Иваново — здание, считающееся шедевром конструктивизма, является памятником архитектуры регионального значения. Причем, по словам Воскресенского, рассматривается возможность реконструкции здания не только как инфраструктурного объекта, но и с точки зрения интереса для туристов.

«Мы договорились, что вместе с Российскими железными дорогами разработаем концепцию, а затем уже конкретный план действий с тем, чтобы вокзал в городе Иваново преобразить», — рассказал Станислав Воскресенский.

Также стороны договорились об участии предприятий Ивановской области в закупках, которые проводят «Российские железные дороги».

«Речь идет не только о текстильной продукции — например, постельное белье уже поставляется в структуры РЖД, — но также о предприятиях машиностроения и других компаниях, — пояснил Станислав Воскресенский. — Мы проведем специальный координационный совет с руководителями предприятий региона и вместе с РЖД договоримся, как нарастить поставки из Ивановской области для Российских железных дорог».

Олег Белозёров со своей стороны подтвердил достигнутые договоренности. Президент ОАО «РЖД» добавил, что компания заинтересована в развитии производства в Ивановской области и создании комфортных условий для жителей региона при передвижении железнодорожным транспортом.