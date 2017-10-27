Курс евро к доллару упал на фоне новостей из Каталонии

Мадрид, , 17:58 — REGNUM Курс евро по отношению к доллару на торгах 27 октября опустился до минимального показателя с 20 июня на фоне новостей о провозглашении независимости Каталонии.

В ходе торгов на внебиржевом рынке Forex за один евро в настоящее время предлагается 1,159 доллара.

Кроме того, фондовый индекс Испании IBEX35 опустился на 2% — до 10 139,8 пункта.

Напомним, ранее сегодня законодательное собрание Каталонии проголосовало за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании.

Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против и двое воздержались.

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