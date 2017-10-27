Муниципальный долг Пскова превысил 0,5 млрд рублей

Псков, , 17:45 — REGNUM Муниципальный долг Пскова составляет 527 млн рублей, ежегодно на его обслуживание бюджет муниципалитета направляет 80 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, об этом сегодня, 27 октября, на заседании Псковской городской думы заявила начальник городского финансового управления Тамара Винт, отвечая на вопрос депутата Олега Брячака («Справедливая Россия»).

Депутаты рассмотрели поправки в бюджет, согласно которым и доходы, и расходы муниципалитета увеличили на 29,4 млн рублей. Из этой суммы 24 млн рублей составили налоги на доходы физических лиц, остальное — безвозмездные поступления.

С учётом поправок доходы бюджета города Пскова на 2017 год составят 3,9 млрд рублей, расходы — 4,1 млрд рублей. Бюджет города дефицитный. Дефицит составляет 136,3 млн рублей.

Читайте также: В Псковской области просчитают риски неисполнения бюджета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный долг бюджета Псковской области на 1 сентября 2017 года составлял 15,5 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей — кредиты коммерческих банков, 7,1 млрд рублей — бюджетные кредиты. Также в структуре госдолга Псковской области 581 тыс. рублей государственных гарантий.

Читайте также: Врио псковского губернатора займётся проблемой госдолга региона