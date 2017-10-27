В Эр-Рияде прошел форум «Будущая инвестиционная инициатива»

Эр-Рияд, , 17:25 — REGNUM Делегация Группы «ФосАгро» во главе с генеральным директором Андреем Гурьевым приняла участие в форуме «Будущая инвестиционная инициатива», который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 24 по 26 октября 2017 года.

В рамках панельных дискуссий, круглых столов и деловых встреч Андрей Гурьев представлял не только Группу «ФосАгро», но и выступал как президент Российской ассоциации производителей удобрений и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В рамках выступления в одной из панельных сессий, посвященной текущей ситуации и перспективам развития горнодобывающей промышленности, Андрей Гурьев отметил, что «на повестку дня мировой горной промышленности выходит вопрос формирования инициатив, касающихся развития и внедрения технологий горной добычи, способствующих более бережной и рациональной отработке полезных ископаемых».

«В частности, к данному роду инициатив относится внедрение технологий, позволяющих вовлекать в промышленный оборот те запасы, которые ранее вырабатывать было экономически нецелесообразно», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Руководитель «ФосАгро» подчеркнул, что входящее в Группу горнодобывающее предприятие «Апатит», развивается именно в этом ключе. Ведется работа по модернизации и расширению мощностей, повышению эффективности операций по всей производственной цепочке, усилению мер по обеспечению безопасности труда. «ФосАгро» при освоении эксплуатируемых месторождений сделала ставку на рационализацию и бережное использование уникальной сырьевой базы, вовлечение в добычу и переработку ранее накопленных забалансовых руд и сырья с низким содержанием фосфора.

«Все большее применение находят цифровые технологии, оптимизирующие производственные процессы и заметно снижающие издержки по многим направлениям — это часть концепции «Индустрия 4.0», состоящей в цифровизации цепочек создания стоимости и полном проникновении интернета и IT-технологий во все сферы промышленности. Принципы этой платформы активно внедряются в рамках всей Группы «ФосАгро», в частности и на «Апатите», — рассказал Андрей Гурьев.