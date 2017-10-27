Силуанов опроверг планы Минфина вводить жёсткие валютные ограничения

Москва, , 17:16 — REGNUM Министерство финансов России не планирует ограничивать потоки валюты и ставить «заборы» на ввоз и вывоз капитала даже при сложной экономической ситуации. Об этом 27 октября заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Министр напомнил, что право на введение ограничений у Минфина есть и сейчас, однако ведомство никогда не практиковало подобных мер и не имеет намерений к ним прибегать в дальнейшем.

Ранее, напомним, в ряде СМИ появилась информация о том, что Минфин намерен попросить предоставить Центробанку и правительству право вводить жёсткие валютные ограничения в условиях серьёзного экономического кризиса.

В числе предлагаемых мер назывались требование от экспортёров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на приобретение валюты, открывать специальные счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них средства.

Отмечалось, что данное предложение пока обсуждается в правительстве, и критерии ситуации, при которой такие меры могут начать применяться, ещё не определены.

Антон Силуанов позднее пояснил, что данные предложения рассматриваются лишь «на всякий случай», при условии повторения кризиса, подобного тому, который имел место в 2014 году.