В Воронежской области готовятся к снегопадам

Воронеж, , 17:02 — REGNUM Более 500 единиц техники готовы к снегоуборке на дорогах Воронежской области. Об этом в ходе рабочей встречи сегодня, 27 октября, губернатору Алексею Гордееву доложил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По заверению Максима Оськина, по итогам проверки готовности к зимнему сезону организаций, занимающихся эксплуатацией автомобильных дорог, и комбинатов благоустройства, снегоуборочная техника к работе готова, а необходимые реагенты запасены в полном объеме.

Что касается ремонта дорог, то, как доложил руководитель департамента, на автомобильных дорогах областного значения работы выполнены в полном объеме, на дорогах местного значения работы завершены в 85% муниципальных образований, полностью их завершить планируется к 10 ноября. До 10 декабря должны быть завершены работы по оснащению дорог дорожными знаками и пешеходными ограждениями и по устройству освещения.