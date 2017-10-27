Дворкович обьяснил причины расширения списка продовольственного эмбарго

Москва, , 16:37 — REGNUM Расширение перечней товаров, ввоз которых в Россию запрещен, направлен на защиту отечественного производителя от поставок зарубежных конкурентов, использующих «серые» каналы импорта, заявил 27 октября журналистам заместитель преддседателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

По словам Дворковича, ранее происходили поставки в Россию из-за рубежа одних товаров под видом других.

«Мы таким образом закрываем те «серые» каналы поставок, которые использовались для поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям», — пояснил Аркадий Дворкович.

В данный момент, отметил Дворкович, речь идет о субпродуктах мясной группы и живых свиньях, ввозимых в Россию из Евросоюза, США и ряда иных государств.

При этом ввоз в Россию племенных свиней ограничиваться не будет, так как это необходимо для создания современных отечественных свиноводческих комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства РФ от 25 октября в Россию запрещается ввоз живых свиней и мясных субпродуктов из США, Канады, Евросоюза и некоторых других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия включила в список продэмбарго живых свиней и субпродукты