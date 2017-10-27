МУП «Ростовская энергетическая компания» передается Ярославской области

Ростов, Ярославская область, , 16:26 — REGNUM Депутаты Ростовского муниципального района поддержали решение о безвозмездной передаче МУП «Ростовская энергетическая компания» в собственность Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Смена собственника произошла в рамках реализации закона о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно ему, с 1 января 2018 года эти полномочия переходят к органам региональной власти.

«На базе предприятия «Ростовская энергетическая компания» будет создано опорное государственное предприятие на основе имущества водоснабжения и водоотведения муниципальных образований по «южному» направлению. Это, прежде всего, даст возможность провести полную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения, что позволит предоставлять качественные услуги жителям региона», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

В августе было принято решение о передаче в собственность Ярославской области пакета акций ОАО «Ярославльводоканал». Следующим шагом стала передача рыбинского предприятия, которое переименовано в ГП Ярославской области «Северный водоканал» и является опорным государственным предприятием по «северному» направлению Ярославской области.