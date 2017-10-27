В Кремле обсудили будущее победителей WorldSkills

Москва, , 15:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проконтролировать вопрос трудоустройства победителей чемпионата мира по рабочим специальностям WorldSkills.

«Не забудьте про трудоустройство наших сегодняшних чемпионов», — отметил глава государства на встрече с Ольгой Голодец.

Вице-премьер напомнила, что РФ присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году, Россия впервые выступила на чемпионате в 2013 году и заняла 41-е место.

«И в этом году наша победа по очкам на этом чемпионате в Абу-Даби — потрясающее достижение», — заявила Ольга Голодец.

Читайте ранее: Повар, строитель, автомеханик и IT-ишник — лидеры профобразования

«Сейчас важно не расслабляться, это понимают все. Это движение сделано не ради побед, а ради повышения качества профессионального образования в стране. И что очень важно, это разделяют сегодня все главы субъектов Российской Федерации, все люди, которые вовлечены в систему профессионально-технического образования», — отметила она.

Ольга Голодец констатировала, что РФ «действительно в очень тяжелой борьбе выиграла право на проведение чемпионата в 2019 году в Казани» у Парижа и Шарлеруа.

«Теперь мы должны быть очень хорошо подготовлены», — подчеркнула она.

Вице-премьер сообщила, что сейчас в Казани идет строительство большого экспоцентра, который станет главной площадкой всего чемпионата.

После окончания чемпионата этот центр будет использоваться для проведения больших экономических выставок.

«Это будет очень серьезная площадка, которая включает в себя и конгресс-холл, и выставочные площади — 169 тыс. квадратных метров, современное пространство, которое сегодня необходимо России и Татарстану», — цитирует слова Ольги Голодец ТАСС.

По ее словам, в Казани на чемпионате по рабочим специальностям будут задействованы 2000 волонтеров.

«И сегодня центры подготовки волонтеров для системы WorldSkills уже начинают свою работу», — уточнила она.

«Для того, чтобы все были хорошо подготовлены, мы привлекаем в движение так называемых послов WorldSkills. Это люди, которые добились значимых успехов [в своих профессиях], и сегодня берут кураторство над ребятами», — рассказала Ольга Голодец.

Для примера она привела ресторатора Аркадия Новикова, который курирует тему ресторанного бизнеса и поварского дела.

«Очень важно, что наши команды поддерживаются непосредственно нашими предприятиями, потому что не надо забывать, что система WorldSkills — это и продвижение наших, российских технологий, это продвижение наших уникальных компетенций на мировой рынок, и, в общем-то, это очень серьезная заявка по присутствию России на мировом рынке», — считает заместитель председателя правительства. Она уточнила, что движение WorldSkills поддерживают Росатом, Ростех, РЖД.

«Такая поддержка помогает нам подготовить команды на самом высоком уровне. И я надеюсь, что на следующем чемпионате наши ребята тоже выступят хорошо», — сказала Ольга Голодец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борная России WorldSkills завоевала шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали на чемпионате в Абу Даби. Участники из России заняли первое место в компетенции «холодильные системы», «ювелирное искусство», «системное администрирование», «IT-технологии для бизнеса», «вэб-дизайн» и «грузоперевозки». Серебряные медали россияне получили в компетенциях «визуальный мерчандайзинг», «мобильная робототехника», «парикмахерское искусство» и «обслуживание грузовой техники». Бронзовую медаль получил молодой российский каменотес.

Читайте подробнее: Сборная России WorldSkills завоевала шесть золотых медалей в ОАЭ; Президент РФ встретился с участниками национальной сборной WorldSkills