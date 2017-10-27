В какую сумму оценивают труд педагогов Оренбуржья на госэкзаменах?

Оренбург, , 15:27 — REGNUM В Оренбургской области утверждены размеры компенсационных выплат педагогическим работникам, которые привлекаются в подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА). Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, размер компенсации зависит от учёной степени. Педагогу без неё за одну проверенную экзаменационную работу заплатят 10 рублей 57 копеек; педагогу с учёной степенью кандидата наук — 12 рублей 15 копеек, а со степенью доктора наук — 12 рублей 68 копеек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Размер компенсации председателям региональных комиссий за подготовку итогового отчёта о результатах работы предметных комиссий составляет 3195 рублей.

Один рабочий день привлекаемых к работе в рамках ГИА педработников (членов государственной экзаменационной комиссии, членов конфликтной комиссии, экспертов региональных комиссий) составляет 320 рублей. Оплата труда председателей предметных комиссий зависит от учёной степени. Компенсация для руководителей без учёной степени составляет 320 рублей, для кандидатов наук — 479 рублей, для докторов наук — 639 рублей.

Напомним, что ГИА — это основной вид экзамена для учащихся девятых классов средней школы. Добавим, что на территории Оренбургской области в 2017 году в ГИА-9 участвовало 19 376 девятиклассников. Госэкзамен по русскому языку и математике в 2017 году были обязательными для всех обучающихся, и два экзамена из числа учебных предметов: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обучающиеся сдавали обязательно, но по своему выбору.