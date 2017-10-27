В Тюмени асфальт укладывают на снег и «это нормально»

Тюмень, , 15:27 — REGNUM В Тюмени горожане зафиксировали факт укладки асфальта на одной из улиц в разгар небывалого для региона снегопада 24 октября. Укладка в суровых для дорожных работ условиях, с явным нарушением технологии привлекла внимание общественников, которые обратились в мэрию.

Движение на участке, где в снег укладывали в асфальт довольно оживленное, рядом находится гимназия №1, отметили активисты одной из общественных организаций.

«Недопустимо проводить работы в снег, укладывать смесь на мокрое основание, температура воздуха должна составлять не менее 10 градусов. Игнорирование этих требований приводит к быстрому разрушению дорожного полотна», — заявила дорожник с 36-летним стажем Наталья Вафина.

В администрации Тюмени отметили. что дорожники закапывали яму, которая образовалась в результате ремонта теплосетей. Оставлять её было нельзя — рядом гимназия и место раскопки находится на проезжей части, пишет портал 72.ru. Кроме того, срок гарантии покрытия — два года. Если весной асфальт будет некачественным, дорожники будут обязаны его восстановить.

«Дорожное покрытие восстановили с помощью асфальтобетона, который можно укладывать в такую погоду», — сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени.

Отметим, что ИА REGNUM ранее сообщало о подобных укладках асфальта в снег в Кургане и Екатеринбурге. В обоих случаях заказчики в лице мэрий пеняли на гарантийные сроки жизни дорожного покрытия.

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