На Воронеж хотят повесить новый МУП?

Воронеж, , 15:13 — REGNUM В Воронеже может появиться новое муниципальное предприятие, на которое предлагается возложить расходы на содержание бесхозных инженерных сетей на время, пока их не взяли в концессию эксплуатирующие организации. Вопрос обсуждался на Совете гордумы Воронежа 26 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

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«Воронежпассажиртранс» проверяют аудиторы

Согласно данным, которые привел на заседании первый заместитель мэра Воронежа Сергей Курило, сегодня десятки объектов, переданные городу застройщиками, так и не приняты эксплуатирующими организациями. Так, по состоянию на начало октября текущего года в концессию ООО «РВК-Воронеж» дополнительно передан 71 объект, еще 42 — ждут очереди. Но принимать в концессию 160 объектов «Росводоканал» отказался. В числе причин — как ненадлежащее техническое состояние, так и непредоставление застройщиками полного комплекта документации.

«Такая ситуация вызывает необходимость проведения торгов по передаче в аренду новых объектов и тех, которым более пяти лет. На муниципальные объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в настоящее время в городе действуют 28 договоров аренды (35 объектов) и 9 договоров безвозмездного пользования (400 объектов)», — приводит пресс-служба слова Курило.

В ходе обсуждения прозвучало предложение создать муниципальное предприятие, которое бы могло взять на себя расходы по содержанию тех инженерных сетей, которые пока не приняты эксплуатирующими организациями: при создании сетевой компании может быть установлен тариф на использование сетей, а поступления и станут источником для компенсации затрат городского бюджета.

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Между тем, как заявил буквально на днях мэр Воронежа Александр Гусев, убыток от работы 18 МУПов только в первом полугодии 2017 года составил 184,7 млн рублей, увеличившись за год на 27,5 млн рублей. Общая сумма дебиторской задолженности всех МУПов города за шесть месяцев превысила 2 млрд рублей.

Самыми убыточными названы МУП «Воронежтеплосеть», которое обеспечивает теплом и горячей водой значительную часть города, МУП «Воронежпассажиртранс», отвечающее за муниципальный общественный транспорт.