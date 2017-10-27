ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8,25%

Москва, , 15:08 — REGNUM Совет директоров Банка России в ходе очередного заседания принял решение снизить ключевую ставку с 8,5% до 8,25% годовых. Об этом говорится в пятницу, 27 октября, на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 27 октября принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что инфляция в стране сохраняется в районе 4%, а ее отклонение связывают с временными факторами.

«Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз, — говорится в сообщении. — С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно».

При этом, как отмечает регулятор, на ближайших заседаниях совета директоров Банк России допускается возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 г. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 б.п. до 8,5% годовых. Такое решение Советом директоров ЦБ РФ было принято исходя из того, что в стране понижалась инфляция. Кроме того, увеличение ВВП во втором квартале текущего года превзошло прогнозные оценки.

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