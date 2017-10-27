Проект бюджета ПФР «с мораторием» Госдума приняла в I чтении

Москва, , 15:46 — REGNUM Проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018−2020 годы Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По расчетам Минфина, расходы ПФР по итогам 2018 года должны составить 8,4 млрд рублей. При этом доходы фонда в 2018 году достигнут 8,3 трлн рублей. 3,4 трлн рублей из них поступят в фонд в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, что почти на 300 млрд рублей меньше, чем в 2017 году.

«Растут доходы ПФР в связи с ростом заработных плат, в этом причина», — объяснил предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

Таким образом, бюджет фонда сохраняется дефицитным. В 2018 году дефицит достигнет 106,75 млрд рублей. При этом к 2020 году показатель должен снизится до 44,6 млрд рублей, предполагают в Минфине.

Между тем, как отмечали в правительстве ранее, доходы ПФР формируются с учетом продления «моратория» на 2020 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Согласно законопроекту, принятому депутатами 25 октября в первом чтении, заморозка накопительной части пенсий граждан РФ продлится до 2020 года.

Кроме того, как заявлял министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе предварительного рассмотрения проекта госбюджета на 2018−2020 годы, правительство не предполагает возвращать в 2018 году индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Между тем, пенсии граждан, окончивших работу, будут проиндексированы на 3,7%, что на 0,5% выше уровня инфляции 2017 года. При этом, согласно проекту госбюджета на 2018 год, уровень инфляции достигнет 4%.

Согласно проекту бюджета ПФР, размер страховой пенсии в 2018 году составит 13 596 рублей, а к 2020 году поднимется до 14 383 рублей. Уровень страховой пенсии по старости в 2018 году 14 075 рублей. Размер социальной пенсии при этом в 2018 году достигнет 9 045 рублей, а к 2020 году поднимется до 9 658 рублей.