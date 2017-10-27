На Украину прибыл третий американский балкер с углем

Киев, , 14:54 — REGNUM Американский балкер Navious Galileo прибыл 26 октября в морской торговый порт (МТП) «Южный» в Одесской области, сообщает пресс-служба порта.

Согласно сообщению, судно привезло на Украину 75 тыс. тонн угля. Его разгрузка займет около четырех суток. Заказчиком поставок американского угля является «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК).

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Напомним, 21 октября в Одессу прибыло судно «Leda C» с углем из ЮАР. Балкер вез 75 тыс. тонн антрацита. Весь уголь направится на две станции ДТЭК: Приднепровскую ТЭС и Криворожскую ТЭС.

Также ранее 60 тыс. тонн угля антрацитовой группы из США на Украину доставил балкер Victoria. Примерно в то же время в одесском порту произошел инцидент — грузовое судно из Мальты Conquistador врезалось в причал, незначительно повредив его.

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Первая партия американского угля прибыла в МТП «Южный» 13 сентября. Судно привезло на Украину 62 тыс. тонн антрацита. По различным данным, американский антрацит Украина закупает по цене $113 за тонну, для сравнения — российский уголь обошелся бы Украине в $80 за тонну.

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