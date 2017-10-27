Строительный сектор Татарии лихорадит: закрылись 2,5 тыс фирм

Казань, , 14:21 — REGNUM Из 19 490 ликвидированных в Татарии за январь-сентябрь 2017 года организаций 13,15% приходится на сферу строительства. При этом объём работ, выполненных в строительном секторе, и количество сданного жилья за этот период относительно аналогичного в 2016 году продемонстрировали спад, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

За девять месяцев 2017 года в республике были ликвидировано на 10 945 организаций больше, чем вновь зарегистрировано (8545). Среди отраслей, где наблюдался наибольший процент закрытий компаний, лидируют строительство — 2 562, оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 8737, и обрабатывающие производства — 1577. Вновь открывшиеся компании в сфере строительства не компенсировали «потери» от закрытия, так как составили только 1 428.

Между тем, из общего объёма просроченной кредиторской задолженности на 1 сентября 2017 года в 17,119 млрд рублей на строительную отрасль пришлось 686,83 млн рублей. При этом основной объем составляют долги перед поставщиками — 498,19 млн рублей, а 35,7 млн рублей — задолженность по платежам в бюджеты разных уровней. Задолженность строительных компаний перед банками по кредитам и займам к началу осени составила 34,29 млрд рублей. Долю просроченных долгов перед банками Татарстанстат не сообщает.

В целом по отрасли превышение кредиторской задолженности над дебиторской за рассматриваемый период было на 12,9% — 103,54 млрд против 91,73 млрд рублей.

Кроме этого, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», относительно девяти месяцев 2016 года снизился на 0,6% — до 173,42 млрд рублей рублей. Отдельно по крупным и средним компаниям спад был ещё больше — на 12,6%, и составил 66,57 млрд рублей.

Также наблюдалось проседание объёмов ввод жилья — на 2,2% (до 1,7 млн кв. м). Предприятиями за январь-сентябрь 2017 года было сдано 16 530 квартир общей площадью 918,3 тыс. кв. метров. Населением Татарии за этот период было построено 46,3% от всего объёма сданных «квадратов» — 791,1 тыс, или 6226 индивидуальных жилых домов. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составляла 127,1 кв. метра.

Среднемесячная начисленная зарплата в строительстве за восемь месяцев 2017 года (данные за январь-сентябрь пока не подведены) не дотягивала до средней по экономике в регионе на 3,8% и была 30 191 рубль. На 1 октября 2017 года суммарная просроченная задолженность по зарплате в отрасли имелась перед 180 сотрудниками на общую сумму 4,52 млн рублей. По информации министерства труда, занятости и социальной защиты Татарии, основной должник — ООО «КамГэс-СтройГрад» выплатило своим 193 работникам долг по зарплате общим объёмом 9,15 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016—2017 годах начались проблемы сразу у нескольких крупных застройщиков Татарии — компании «Свей» и группы «ФОН». Руководство обеих компаний в настоящее время проходит подозреваемыми по уголовным делам и пребывает в СИЗО. По мнению следствия, от действия корпорации «ФОН» пострадали свыше 3,2 тыс. дольщиков, вложивших в строительство жилья более 2 млрд рублей.

Напомним, компания «ФОН» создана в 1995 году в Казани и на момент ведения деятельности доля сдаваемого ею жилья составляла 15% от всего объёма.

В середине сентября 2017 года обманутые дольщики двух компаний вышли на митинг. На нём они потребовали отставки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии Ирека Файзуллина и достройки всех объектов.

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Напомним, в федеральном реестре проблемного недостроя в Татарии числятся 36 домов, а среди пострадавших свыше 5,67 тыс. человек.

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