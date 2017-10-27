ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку

Москва, , 14:09 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания.

Ставка снижена до 8,25 процентов годовых. Кроме того, совет директоров отмечает, что инфляция останется на уровне в 4%.

Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Продолжается экономический рост, при этом «инфляционные ожидания остаются повышенными».

«Их снижение остается неустойчивым и неравномерным», — говорится в сообщении.

Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2017 года.