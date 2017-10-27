Вокруг «Екатеринбург-Арены» закончено благоустройство территории к ЧМ-2018

Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM В Екатеринбурге завершено благоустройство территории вокруг Центрального стадиона города, на котором летом 2018 года пройдут игры чемпионата мира по футболу. Работы осуществляла компания «Синара-Девелопмент» — генеральный подрядчик реконструкции стадиона, который на время проведения игр будет называться «Екатеринбург-Арена», передаёт ИА REGNUM.

В пресс-службе компании сообщили, что вокруг стадиона было высажено свыше 150 деревьев, порядка двух тысяч кустарников и на территории 340 квадратных метров были разбиты цветники. Также будут оборудованы скамейки и урны. Вокруг стадиона оборудована 800-метровая беговая дорожка, которую в зимнее время будут заливать для катания на коньках. Общая площадь, на которой проводились работы по благоустройству, составила порядка восьми гектаров.

Ранее председатель комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова на заседании гордумы сообщила, что к чемпионату мира по футболу администрация города закупила 220 туалетных кабинок к существующим 130. Все они будут расставлены на время проведения игр на ведущих к главной спортивной арене улицах города и фан-зоне для болельщиков.

Напомним, что реконструкция стадиона началась в 2015 году, на данный момент основные работы завершены и идёт отделка подтрибунных помещений. Вместительность спортивной арены для зрителей — 35 000 мест. Общее количество затраченных на реконструкцию средств составит свыше 12 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к проведению игр ЧМ-2018 по футболу летом и осенью 2017 года была проведена масштабная реконструкция проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 марта. Работы вызвали много нареканий со стороны специалистов и обычных горожан, которые с июля по октябрь были вынуждены мириться с пылью и строительной грязью в центре города. Также нарекания вызвало и качество проведённых работ.

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