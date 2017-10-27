Правительство РФ расширило список запрещенных продуктов

Москва, , 13:59 — REGNUM Правительство РФ расширило список продукции, запрещённой к ввозу в Россию, постановление опубликовано 27 октября на официальном сайте.

В перечень продэмбарго включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

Указанные категории запрещены к ввозу из стран Евросоюза, США, Канады и ряда других государств.

Введённые ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России, говорится в постановлении правительства от 25 октября 2017 года.