В Казахстане рассмотрят Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Астана, , 14:01 — REGNUM В Казахстане рассмотрят Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 27 октября пресс-служба правительства республики.

Сегодня под председательством спикера Нурлана Нигматуллина состоялось заседание бюро мажилиса (нижняя палата парламента), на котором были определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты.

«На рассмотрение депутатов вносится ратификационный законопроект — Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предполагает использование механизма «единого окна» при совершении таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) товаров на таможенную территорию, таможенным декларированием и выпуском товаров.

Кроме того, депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении проект кодекса «О таможенном регулировании» с сопутствующими поправками, который разработан в целях приведения законодательства в соответствие с новым Таможенным кодексом ЕАЭС.

Напомним, Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС был подписан в Москве 11 апреля 2017 года. Документ предусматривает либерализацию таможенных правил, оптимизацию таможенных операций и кодификацию отдельно действующих в рамках союза соглашений.

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