Уровень инфляции в Узбекистане составил почти 8%

Ташкент, , 13:35 — REGNUM За первые девять месяцев 2017 года уровень инфляции в Узбекистане составил 7,8%, что на 2,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает 27 октября Центральный банк со ссылкой на данные госкомитета по статистике.

Отмечается, что с января по сентябрь средний рост на продовольственные товары составил 7,6%, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель был равен минус 3,3%. Рост цен на непродовольственные товары составил 8,6% (+6,4%), на платные услуги — 7% (+7%).

По данным ЦБ, на повышение цен оказали влияние монетарные факторы, а также традиционные сезонные колебания и факторы предложения.

Кроме того, финансовый регулятор принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений — на уровне 14%.

«Решение принято в целях сохранения доходности активов в национальной валюте, обеспечения позитивности реальных процентных ставок и предотвращение темпов роста денежного предложения в экономике», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне ЦБ Узбекистана принял решение о повышении ставки рефинансирования с 9 до 14%. Решение было обусловлено «ускорением темпов инфляции за прошедший период и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски».

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк Узбекистана резко повысил ставку рефинансирования