Завод Coca-Cola в Петербурге запустил две линии по производству соков

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Две новые линии по производству соков под брендами «Добрый» и «Моя семья» запустили 27 октября на петербургском заводе компании Coca-Cola. Они обеспечат годовое производство более 145 млн литров сока, который будет поставляться в регионы Северо-Запада России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании Coca-Cola HBC Россия.

Общий объем инвестиций в создание новых линий, установка которых шла в течение года, превысил 170 млн рублей. Новые мощности обеспечили появление на заводе 30 новых рабочих мест.

Приглашенный на церемонию запуска новых линий вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан особо отметил, что петербургское предприятие «достигло высокого уровня локализации, стремясь полностью закупать необходимую для производства продукцию в России».

В свою очередь, региональный генеральный директор Coca-Cola HBC Россия в Северо-Западном регионе Александр Ведоменко подчеркнул, что, создавая новые рабочие места и привлекая, по возможности, местных поставщиков, компания поддерживает региональную экономику и вносит свой вклад в экономический рост в стране.

Завод Coca-Cola в Санкт-Петербурге работает с 1995 года, инвестиции в строительство и развитие инфраструктуры составили 1,5 миллиарда рублей. Предприятие, вместе с комплексом инженерных коммуникаций, занимает площадь 46 га и составляет основу Пулковской промышленно-экономической территории Санкт-Петербурга.

Завод производит различные напитки и соки на пяти производственных линиях, включая две новые соковые линии, и обслуживает Ленинградскую, Вологодскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую, Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

Как заявляют в компании Coca-Cola HBC Россия, 90% сырья и материалов для производства напитков в России закупается у локальных поставщиков (без учета концентрата).

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