Силуанов пообещал Госдуме представить предложения о деофшоризации

Москва, , 13:08 — REGNUM Из-за санкционного давления у российского бизнеса остаётся все меньше желания регистрировать офшоры за рубежом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о мерах правительства РФ по деофшоризации экономики России.

«Сейчас такое санкционное давление идёт на наших предпринимателей, в том числе и за рубежом, что это ещё один стимул у них регистрироваться и переносить свои капиталы из иностранных юрисдикций в Российскую Федерацию», — заявил Силуанов.

При этом министр финансов ответил на вопрос депутата Олега Шеина («Справедливая Россия») об отклонённом в правительстве предложении Минфина, согласно которому планировалось обязать крупные корпорации и их дочерние компании регистрироваться в качестве налоговых агентов исключительно в России.

«Не могу согласиться с тем, что мы не поддерживаем инициативы, откуда бы они ни исходили, о том, чтобы осуществлять деофшоризацию экономики, и о том, чтобы зарегистрировать компании, которые сегодня ещё находятся в офшорах, в Российской Федерации», — указал Силуанов.

«Мы действительно рассматривали на этой неделе предложение в законодательство о деофшоризации, которое учитывает предложение в том числе и наших компаний, которые хотят перевести денежные средства из иностранных юрисдикций в Российскую Федерацию. Такие предложения в правительстве были рассмотрены, мы в ближайшее время внесём их в Государственную думу», — подчеркнул министр.

Силуанов также подчеркнул, что создание комфортных условий для работы российских предпринимателей в России, чтобы они не переводили свои капиталы за рубеж, остаётся неотъемлемой задачей правительства.

«Безусловно, эта работа целенаправленно у нас проводится и будет проводиться и дальше. Поэтому мы здесь с вами абсолютно единодушны и будем создавать необходимые условия для работы компаний не за рубежом, а в России», — указал он.

Напомним, ранее Минэкономразвития и Минфин подготовили проект постановления правительства об утверждении критериев определения системообразующих организаций российской экономики и их дочерних компаний, согласно которому их могли бы обязать регистрироваться в качестве налоговых агентов только в России.

Тем не менее в начале октября СМИ со ссылкой на доклад первого вице-премьера Игоря Шувалова президенту Владимиру Путину сообщили о том, что правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию.

Отказ, в частности, был мотивирован тем, что применение принудительных мер перевода широкого круга компаний в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере.

Между тем, по данным СМИ, Госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает не только бизнес-компании, но и ФСБ, СВР, ГРУ.