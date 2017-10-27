Пункты обогрева и детские игры: Как Москва встретила первый снегопад

Москва, , 14:25 — REGNUM Первый снег принёс в столицу радость для горожан и застал врасплох автомобилистов, не успевших заменить шины на зимние. Из-за повышенного риска ДТП на наиболее заснеженных трассах дежурят спасатели и установлены пункты обогрева, сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Сильные снегопады, которые прогнозируют в регионе в течение 27 октября, могут привести к девятибалльным пробкам на большинстве магистралей Москвы.

«Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Прогнозируется, что в вечерний час пик дорожно-транспортная ситуация может осложниться до девяти баллов. Во избежание роста числа ДТП и осложнения транспортной обстановки просим автомобилистов быть внимательными на дорогах. Также по возможности рекомендуем для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦОДД.

Сейчас спасатели патрулируют наиболее занесённые снегом трассы и устанавливают пункты обогрева. Нетипичный для конца октября снегопад принёс первые заносы. Так, высота снежного покрова в отдельных районах Подмосковья достигает 7 см.

Первый снегопад стал главной темой дня в социальных сетях:

«2 года, 5 месяцев — возраст «почемучки» объявлен открытым:

«Мама, почему идёт снег? Почему он идёт вниз? Почему капает мне на нос? Мама, а почему он белый? Значит, зима? А где Новый год и подарки? Осень, но зима? Почему кофта «стреляется»? — поделилась детскими впечатлениями от первого снега жительница Подмосковья Юлия Артеменко.

«Вот и выпал первый снег, а это значит, что совсем скоро мы заменим велосипеды на лыжи, а скандинавские и трекинговые палочки на лыжные», — пишет пользователь сети ВКонтакте Михаил Салтыков.

Напомним, по данным Росгидромета, вероятность снегопада на территории Москвы и Московской области сохранится до конца 27 октября, местами ожидается гололёд. Температура воздуха днём сохранится на отметке в ноль градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 5—10 м/с. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок, если автомобиль не «переобут» в зимнюю «резину».

Отметим, что первых снегопадов в Москве ожидали ещё в сентябре 2017 года.

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