Шхагошев: Распространением санкций на ФСБ и СВР США снимают маски

Москва, , 12:59 — REGNUM США, расширяя список российских организаций, в отношении которых они могут ввести санкции, продолжают проводить политику сдерживания развития РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ.

«Такими действиями Вашингтон вновь демонстрирует хаотичность в принятии решений и свою геополитическую неуверенность», — заявил парламентарий.

«Конечно, очевиден тот факт, что Соединенным Штатам не дают покоя не только темпы роста нашей оборонной промышленности, но и продолжающиеся успехи ВКС РФ в Сирии. А включая в списки для возможных санкций структуры российского разведсектора, такие как ФСБ и СВР, США уже совсем снимают с себя маски. Они все еще надеются, что им удастся подключить к своей неоправданной санкционной политике весь мир», — отметил он.

Также в готовящимся списке 33 предприятия, концерна и организации, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев».

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