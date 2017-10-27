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Платные парковки в Ярославле: идея правильная, но реализация плохая

Экономика

Таково мнение ярославской аудитории ИА REGNUM

Платные парковки в Ярославле: идея правильная, но реализация плохая
Платная парковка в Ярославле

Ярославль, 27 октября 2017, 12:46 — REGNUM  91% ярославской аудитории ИА REGNUM не довольны тем, как мэрия Ярославля реализует проект платных парковок в исторической части города. Таков предварительный результат опроса, проводимого ярославской редакцией агентства на своём канале в Telegram.

Большинство из принявших участие в опросе (53%) к самой идее платных парковок относятся положительно. При этом лишь 6% высказало одобрение деятельности мэрии. 44% считают, что проект платных парковок весьма спорный, а реализация его лишь усугубляет негативное к нему отношение.

Платные парковки в исторической части Ярославля начали функционировать в конце октября 2016 года. Как сообщало ранее ИА REGNUM вопрос эффективности их работы был поднят на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города, состоявшемся 25 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле платные парковки стали бесплатными

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Платные парковки

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