Акционеры «Промсвязьбанка» и «Возрождения» отложили объединение

Москва, , 12:45 — REGNUM Акционеры «Промсвязьбанка» (ПСБ) и банка «Возрождение» решили отложить объединение кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСБ.

Отмечается, что собрания акционеров банков, прошедшие 26 октября, признаны несостоявшимися из-за отсутствия кворума.

«Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении банка «Возрождение» к «Промсвязьбанку» и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе Банка «Возрождение» digital-bank», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 г. пресс-служба «Промсвязьбанка» сообщила, что акционеры двух коммерческих банков — ПАО «Промсвязьбанк» и Банка «Возрождение» (ПАО) — намерены рассмотреть вопрос о слиянии на общих собраниях акционеров.

«Промсвязьбанк» — один из крупнейших российских банков, который входит в перечень системно значимых кредитных организаций.

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