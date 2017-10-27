ФАС назвал примерный срок отмены национального роуминга в РФ

Москва, , 12:42 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает на отмену национального роуминга в РФ в ноябре — декабре текущего года, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин на конференции «Антимонопольное регулирование в России».

Он сообщил, что операторам выдано предупреждение по поводу внутрисетевого роуминга. По национальному роумингу ФАС рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства.

«В рамках этих дел операторы связи заявляют о своей готовности снизить цены на тарифы связи в национальном роуминге», — сказал Голомолзин.

Новая тарифная ситуация ожидается уже в ноябре — начале декабря этого года.

«Абоненты на себе должны ощутить этот баланс интересов, — отметил замглавы ФАС. — Принцип роуминга «как дома».

Ранее ФАС возбудила уголовные дела против операторов «большой четверки» из-за завышенных цен в национальном роуминге. В августе служба предписала операторам до 15 декабря исполнить предупреждение службы по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявлял, что Минкомсвязь и ФАС планируют до конца 2017 года разработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года ликвидировать внутрисетевой роуминг операторов.

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