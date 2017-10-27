Нефтяные фьючерсы стремятся к новым вершинам

Москва, , 12:25 — REGNUM Динамика нефтяных фьючерсов накануне определялась заявлениями участников сделки ОПЕК + по сокращению мировой добычи сырья. Саудовская Аравия высказалась за продление сроков действия пакта о сокращении и после марта 2018 г. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил и такого варианта развития событий, но подчеркнул, что у России пока нет однозначного решения. Окончательная точка зрения будет выработана по итогам 2017 года. На следующей неделе состоится министерская встреча участников соглашения, на которой будут обсуждаться достигнутые результаты и стратегия будущих действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Котировка декабрьского фьючерса североморской смеси Brent накануне (26 октября) преодолела вверх уровень $59,15 за баррель, и ушла в более высокий торговый диапазон. Сегодня, в начале европейской сессии Brent консолидируется в районе $59,20 за баррель. Цена легкой американской нефти WTI, выросла накануне более сдержанно и сейчас тестирует сверху уровень $52,50 за баррель, который некоторое время выступал локальным сопротивлением при попытках роста. Сдерживающим фактором для роста нефти может послужить активный рост доллара на международном валютном рынке Forex. Во второй половине торгового дня выйдут данные от нефтесервисной компании Baker Hughes об изменениях количества действующих буровых установок в США. Если сокращение буровой активности, которое наблюдалось в последние две недели продолжится, то нефтяные цены могут еще больше подрасти.

Прогноз по поведению цен на нефть согласно технической модели рынка MELS (Market Edge Levels — Ключевые уровни по срезу рынка) подразумевает некоторый утренний откат цены Brent в район 59,0−59,15. Продолжение будет зависеть от данных Baker Hughes.