Рубль ожидает заседания ЦБ РФ

Москва, , 12:21 — REGNUM Для рубля важным событием сегодня является заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение относительно ключевой процентной ставки. С большей вероятностью регулятор продолжит придерживаться политики монетарного смягчения и снизит ее на 0,25% с текущих 8,5%. Однако не только этот фактор нервирует участников торгов, но и начавшийся рост инфляции. По последним данным Федеральной службы государственной статистики потребительские цены в России с 17 по 23 октября повысились на 0,1%, после шести подряд недель нулевого значения. В целом эти два фактора снижают реальную ставку доходности, которая привлекает спекулятивный капитал в РФ. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее спрос на ОФЗ остается достаточно стабильным. 25 октября прошел очередной аукцион Минфина. Ведомство полностью реализовала запланированный объем в 30 млрд руб., а спрос в обоих выпусках превысил предложение более чем в два раза.

Против рубля в течение недели играла и продолжит играть тема ужесточения монетарной политики в США, на фоне которой доллар продолжает укрепляться ко всему спектру валют в том числе к рублю. Более того, резкий рывок американца в четверг был вызван разочарованием относительно монетарной политики ЕЦБ. На этом фоне ставка доходности в США продолжает расти, что также сжимает спред доходности между рублевыми активами и американскими.

Технический сценарий в целом все еще актуален. Вероятно, в ближайшей перспективе, ко-тировки usd/rub протестируют верхнюю границу боковика 58,40. В случает пробоя, в силу вступит сценарий с достижением отметки 60 до конца года.