Силуанов объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, , 12:18 — REGNUM Действие закона об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров будет продлено на 2018 год, но сами пенсионеры могут этого не ощутить из-за роста заработных плат. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета

«Рост реальных зарплат, который прогнозируется в 2018 году на уровне 4,1%, сделает так, что общий доход работающих пенсионеров с учетом и зарплат, и пенсий всё равно будет расти более высокими темпами, чем пенсии пенсионеров, которые не работают», — объяснил Силуанов.

Поэтому, по его словам, в проекте федерального бюджета на 2018 год предусмотрено пролонгирование отказа от индексации пенсий в отношении работающих пенсионеров.

Впрочем, по расчетам Минфина, инфляция в 2018 году составит 4%.

Ранее о том, что в проект федерального бюджета 2018 года не заложена индексация пенсий работающих пенсионеров, сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Они смогут рассчитывать только на перерасчет пенсий в связи с увеличением стажа, который будет проведен 1 августа. При этом, по его словам, выплаты пенсионеров, которые отказались от работы, будут проиндексированы на 3,7%, что на 0,5% выше уровня инфляции 2017 года.