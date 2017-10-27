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Силуанов объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Экономика

Их доходы вырастут быстрее, чем выплаты для неработающих

Силуанов объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Москва, 27 октября 2017, 12:18 — REGNUM  Действие закона об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров будет продлено на 2018 год, но сами пенсионеры могут этого не ощутить из-за роста заработных плат. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета

«Рост реальных зарплат, который прогнозируется в 2018 году на уровне 4,1%, сделает так, что общий доход работающих пенсионеров с учетом и зарплат, и пенсий всё равно будет расти более высокими темпами, чем пенсии пенсионеров, которые не работают», — объяснил Силуанов.

Поэтому, по его словам, в проекте федерального бюджета на 2018 год предусмотрено пролонгирование отказа от индексации пенсий в отношении работающих пенсионеров.

Впрочем, по расчетам Минфина, инфляция в 2018 году составит 4%.

Ранее о том, что в проект федерального бюджета 2018 года не заложена индексация пенсий работающих пенсионеров, сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Они смогут рассчитывать только на перерасчет пенсий в связи с увеличением стажа, который будет проведен 1 августа. При этом, по его словам, выплаты пенсионеров, которые отказались от работы, будут проиндексированы на 3,7%, что на 0,5% выше уровня инфляции 2017 года.

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Индексация пенсий

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