Туризм как локомотив экономики Чечни: новые проекты и надежды

Грозный, , 11:50 — REGNUM Власти Чечни делают ставку на туризм как одно из ведущих направлений экономики региона. Туристическая отрасль должна стать доходной и приносящей весомые поступления в бюджет Чечни. Об этом заявил заместитель председателя правительства ЧР, министр промышленности и энергетики ЧР Муслим Байтазиев, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Уже весной 2018 года в Чечне появятся новые виды туризма, отметил министр. Это будут, в частности, джип-туризм, парапланеризм, рафтинг, маунтинбайкинг, велосипедные прогулки, гастрономические туры выходного дня. Возможности для развития таких оригинальных направлений имеются прежде всего в горных районах республики.

В настоящее время идет подготовка к запуску всесезонного курорта «Ведучи». Его открытие состоится уже в декабре 2017 года, а первых туристов он примет в январе 2018 года. Для любителей горонолыжного спорта здесь будут открыты горнолыжная трасса протяженностью около 1 км с системой искусственного снегообразования, кресельная канатная дорога, детский парк с конвейерным подъемником. Гости курорта смогут воспользоваться сервис-центом активных видов отдыха, службой проката и сервиса горнолыжного оборудования.

Еще одно направление туризма, оздоровительного, будут развивать в поселке Мелчхи Гудермесского района. Здесь в 2019 году начнется строительство лечебного комплекса для больных с заболеваниями нервной системы и суставов на базе сероводородного источника.

Кроме того, принято решение о разработке туристических маршрутов, проходящих по Великому Шелковому пути. Один из его участков проходил по территории нынешней Чечни. Интерес к этому проекту уже проявила китайская сторона. В настоящее время группы туристов из Китая уже не раз посещали республику. Есть намерения активизировать сотрудничество с китайскими туроператорами.

В правительстве Чечни хорошо понимают, что для привлечения туристов требуется развитая транспортная инфраструктура. В связи с этим решается вопрос о расширении маршрутной сети аэропорта «Грозный». Уже в ноябре 2017 года планируется увеличить число авиарейсов из Москвы до четырех, а также запустить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом. В планах также установить авиасообщение с Ростовом-на-Дону и Казанью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики ставят цель — превратить Чечню в один из туристических центров России. Отметив, что в регионе есть такие уже известные и полюбившиеся туристам места, как город Грозный, курорт «Ведучи», озеро Кезеной-Ам, курорт Серноводск-Кавказский, Беной, чеченский лидер сообщил, что в 2016 году в регион приехало рекордное число отдыхающих — 90 тыс. человек.

Помощи в развитии туристической отрасли Кадыров попросил у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. На совещании с федеральными министрами и руководителями субъектов СКФО, посвященном развитии туризма на Северном Кавказе, глава Чечни попросил личной встречи с премьер-министром, на которой, как он сам заявил, он хотел поговорить о проблемах в туристической сфере и о"получении дополнительных возможностей», которые есть только у Медведева.