«Ленэнерго» отложило отключение электричества Кировскому заводу

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Объекты Кировского завода в Санкт-Петербурге пока не начали отключать от электроснабжения за долг в 250 млн рублей, в настоящее время стороны ведут переговорный процесс. Об этом сегодня, 27 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

"Пока платить не начали, но и отключать не начали. Идет переговорный процесс, совещание по урегулированию сложившейся ситуации», — сообщили в ПАО «Ленэнерго».

В пресс-службе «Кировского завода» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Подробности о ходе переговоров с энергетиками пока не раскрываются.

Позже в ПАО «Ленэнерго» уточнили, что на переговорах с АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» стороны договорились выработать решения для выхода из сложившейся конфликтной ситуации.«Учитывая значимость Кировского завода для региона, «Ленэнерго» пошло навстречу АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» и согласилось пересмотреть сроки введения ограничения электроснабжения», — отметили энергетики. Напомним, накануне, 26 октября, «Ленэнерго» заявило о намерениях полностью ограничить режим потребления электроэнергии на объектах АО «Энергосбытовая компания Кировского завода», которое снабжает, в частности, крупнейшее машиностроительное предприятие Петербурга — Кировский завод. Подобная мера вызвана непогашенной задолженностью организации по оплате электроэнергии.

Согласно условиям действующего договора, заключенного между сторонами, оплатить стоимость услуг по передаче электроэнергии за апрель-июнь 2017 года Кировский завод должен был до 24 октября 2017 года. Однако, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны «Ленэнерго», оплата в указанный срок не была произведена. По состоянию на 25 октября, просроченная дебиторская задолженность АО «ЭСК Кировского завода» составила свыше 250 млн рублей, утверждают энергетики.

В «Ленэнерго» заявляют, что возможное отключение — это вынужденная мера в связи с отказом от выполнения требований по погашению задолженности, которая соответствует требованиям законодательства РФ.

«Соответствующие предупреждения о полном отключении в случае неоплаты неоднократно направлялись руководству АО «ЭСК Кировского завода» (последние — 11 и 20 октября 2017 года). В связи с прекращением подачи электроэнергии к указанному сроку организация обязана принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечить безопасность людей и сохранность оборудования», — сообщили ранее в компании.

Отметим, это не первый долг структур Кировского завода за электроэнергию. Ранее «Ленэнерго» уже судилось с другой энергоснабжающей компанией — «КировТЭК», просрочившей уплату 60 млн рублей.

Кировский завод (бывший Путиловский завод, «Красный Путиловец») является предприятием с многолетней историей и одним из крупнейших промышленных на сегодняшний день компаний машиностроительного профиля в России. Основой казённого предприятия был Кронштадтский чугунолитейный завод, переведённый в Петербург в 1801 году.

Имущественный комплекс группы компаний ОАО «Кировский завод» включает около 400 га земельных участков и порядка 1,5 млн квадратных метров зданий и сооружений. Экспорт готовой продукции осуществляется более чем в 30 стран мира.

На 2017 год основными видами деятельности являются сельскохозяйственное, промышленное, военное, энергетическое, транспортное машиностроение и металлургия. Свыше 60% выручки зарабатывают дочерние предприятия машиностроительного профиля, ведущее из которых — АО «Петербургский тракторный завод».

АО «ЭСК Кировского завода» была выделена в 2008 году из состава ЗАО «КировТЭК» (дочернего общества ОАО «Кировский завод»), снабжающего энергоресурсами потребителей на территории предприятия.