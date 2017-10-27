Силуанов: Мы не планируем высоких дефицитов бюджетов регионов

Москва, , 11:23 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что министерство не планирует высоких долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом в 2018—2020 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

«Мы снизим долговое бремя субъектов РФ. Если самый пик такой долга по отношению налоговым доходам региона составляют 30%, то есть все долги к налоговым доходам, то мы снижаем этот показатель до 33%, в дальнейшем планируем сократить до 30%. То есть обратная тенденция по снижению долговой нагрузки», — отметил министр.

«И мы не планируем высоких дефицитов у субъектов РФ. Если в 2016 году он ставил 12,4 млрд, в этом около 15 млрд, в последующем мы рассчитываем, что в пределах от нуля… составит дисбаланс региональных бюджетов, это вполне приемлемо, это не будет приводить к увеличению долговой нагрузке на субъектов РФ», — сказал Силуанов.

В Госдуме обсуждается в первом чтении проект федерального бюджета на 2018−2020 годы.