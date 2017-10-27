Управленец из «АК Трансаэро» стал директором «ВИМ-Авиа»

Москва, , 11:23 — REGNUM Генеральным директором авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» назначен Вячеслав Кононенко, который до последнего времени занимал должность первого заместителя генерального директора по оперированию ОАО «АК Трансаэро», 26 октября сообщает сайт авиакомпании.

Документы на внесение данных Кононенко в ЕГРЮЛ будут поданы в ближайшее время. Пресс-центр авиакомпании «ВИМ-Авиа» также информирует, что Александр Бурдин, назначение которого было анонсировано еще в сентябре, не приступил к своим обязанностям по организационным причинам.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-АВИА» было заведено уголовное дело, которое будет объединено с делом о мошенничестве в особо крупном размере.

По подсчетам следствия, неправовые действия хозяев и топ-менеджмента компании и искажения в бухгалтерской отчетности привели тогда к задолженности перед лизингодателями, банками, туроператорами, сумма которой составила около 4,7 миллиардов рублей.

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Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин заявил министру транспорта РФ Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, отреагировав на кризисную ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-АВИА».

Отметим, что и в деле о банкротстве в 2015 году другого авиаперевозчика, «Трансаэро», тоже всплывала информация об искажениях в бухгалтерской отчетности. Авиакомпания накачивала стоимость своего «брэнда» в отчетности, и за счет этого «пузыря» показывала профицит своего бюджета.