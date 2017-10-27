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Силуанов: Минфин планирует новый налог на добычу нефти

Экономика

Это принесет дополнительные доходы в бюджет и обеспечит рост экономики, уверен министр

Москва, 27 октября 2017, 11:14 — REGNUM  Правительство продумывает варианты введения нового налога для нефтедобытчиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом в ходе пленарного заседания заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы на пленарном заседании Госдумы.

«Мы подготовили в правительстве и должны внести в Госдуму в ближайшее время предложение по налогу на дополнительный доход в нефтяной отрасли», — заявил Силуанов.

Речь идет о стимулировании развития сложных месторождений, пояснил министр. Это, в частности, обводненные месторождения и сложно извлекаемые природные запасы.

«Это (новый налог) позволит нам увеличить инвестиции в нефтедобычу и, соответственно, увеличить и рост ВВП», — подчеркнул Силуанов.

В Госдуме проходит рассмотрение проекта федерального бюджета на 2018−2020 год в первом чтении. Как ранее уже отмечал глава Минфина, госсмета рассчитана с минимальным за последние несколько лет дефицитом. Он достигнет 1,27 трлн рублей и составит 1,37% от ВВП РФ

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов

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